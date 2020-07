VIDEO - Bastia : Une cérémonie du 14 juillet sur fond de crise sanitaire

Une cérémonie sur fond de crise sanitaire, respectant les gestes « barrière », en présence du préfet de la Haute-Corse, François Ravier, de personnalités civiles (Joseph Castelli, sénateur de la Haute-Corse, Pierre Savelli, maire de Bastia, Caroline Tharot, procureure de la république …) et militaires, des unités de détachement de la BA 126 de Solenzara, du SIS 2B, de l’UIISC5 et UIISC7, de la gendarmerie, du 2ème REP, des porte-drapeaux et délégations d’associations d’anciens combattants et victimes de guerre. A l’occasion de cette cérémonie, 4 gendarmes ont reçu du colonel Olivier Pezza la médaille militaire : la major Lynda Chochois, le major Serge Serra, l’adjudant chef Georges Manquest et le gendarme Yann Dubourg.

Retour en images sur cette cérémonie, importante aux yeux du préfet.