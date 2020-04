VIDEO - Apprenez la guitare chez vous avec Don-Pierre Maestracci

MV le Mercredi 8 Avril 2020 à 19:17

Pour que le confinement devienne un moment plus agréable, Don-Pierre Maestracci "The Voice 2020" nous explique en une vidéo les accords de la célèbre chanson Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan.

Si vous hésitiez à vous lancer c'est le moment de le faire !



