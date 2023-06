VIDEO - À Bastia, les sapeurs-pompiers mis à l'honneur dans le cadre de leur journée nationale

Tous les ans, cette journée spéciale se veut un hommage à ces hommes et femmes courageux qui dévouent leur vie à protéger les autres et à sauver des vies. Elle est aussi l’occasion de reconnaître leur travail acharné et leur contribution essentielle à la sécurité et au bien-être de la société. Les sapeurs-pompiers, professionnels du secours et de l’urgence, interviennent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans de nombreuses situations critiques et leur mission principale est de porter assistance à la population en cas d’incendies, d’accidents de la route, de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence. Outre la reconnaissance, la Journée nationale des sapeurs-pompiers vise également à sensibiliser la population à la sécurité et à la prévention des accidents, à susciter aussi des vocations chez les jeunes. Cette journée avait débuté au SIS2B, à Furiani, par une cérémonie protocolaire avec remises des médailles et élévations en grade.

La cérémonie a été suivie de diverses animations sur la place St Nicolas



CNI a suivi ces démonstrations aux côtés du Directeur du SIS 2B, le Colonel Pierre Pieri.