"Urbinu in festa" : deux journées pour protéger les zones humides de Corse

La pollution, les constructions, la sécheresse… De nombreuses menaces pèsent sur les zones humides et leur riche biodiversité. C’est pour cette raison que l’association U Marinu organise depuis 2015 l’événement "Urbinu in Festa", dont l’édition 2023 a débuté ce mardi 4 avril aux abords de l’étang du même nom.

Au programme : des ateliers de sensibilisation à destination d’un public large, sur des thèmes comme le bio-mimétisme, la végétation, ou encore les oiseaux de Corse. Après avoir accueilli des scolaires mardi, l’événement sera ouvert à tous ce mercredi 4 avril, de 14 à 17 heures.



« C’est un site assez exceptionnel », note Didier Muratori, directeur de l’association U Marinu. « Il dispose de plusieurs labels au niveau international, notamment parce qu’il fait office d’étape pour certains oiseaux migrateurs, qui vont jusqu’en Afrique. » D’où l’intérêt de protéger le lieu, et d’informer la population sur son fonctionnement. « On essaie de faire connaître les zones humides aux jeunes, et aux moins jeunes d’ailleurs. Et sur le terrain, on visualise beaucoup mieux ! »