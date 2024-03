Université : pour demander une bourse ou un logement vous avez jusqu'au 31 mai

À six mois de la prochaine rentrée universitaire, il est déjà temps de se pencher sur les démarches pour les étudiants souhaitant obtenir une bourse sur critère social ou un logement adapté. En effet, pour l'année universitaire 2024-2025, la campagne de dépôt des demandes de bourses est ouverte depuis le vendredi 1ᵉʳ mars. L'objectif : lutter contre le non-recours aux droits et encourager les étudiants à remplir leur dossier social étudiant (DES) avant le 31 mai. Les mesures mises en place cette année promettent un soutien financier accru pour les étudiants. Les bourses verront leurs montants revalorisés, passant de 37 € à 127 € par mois, et pour les étudiants ultra-marins, de 67 € à 157 €.

En ce qui concerne le logement, les étudiants pourront accéder à l'ensemble des logements Crous disponibles pour la rentrée prochaine à partir du 7 mai, après avoir réalisé leur dossier social étudiant. La démarche en ligne a été modernisée et simplifiée en concertation avec les étudiants pour leur offrir une expérience plus fluide.

Le Conseil National des Œuvres Universitaires et Scolaires (Cnous) rappelle aux lycéens de ne pas attendre les résultats de Parcoursup pour faire leur DSE. Quelle que soit leur situation, boursier ou non boursier, les futurs étudiants peuvent dès à présent constituer leur DSE pour lancer l’instruction de leur dossier.

Il est également souligné que les étudiants bénéficiaires de bourses doivent renouveler leur demande chaque année. Le renouvellement n'étant pas automatique, tout changement de situation doit être signalé.

Enfin, le Cnous encourage les étudiants non-boursiers cette année à déposer à nouveau un DSE pour mettre toutes les chances de leur côté. Même s'ils ne sont pas éligibles à une bourse sur critère social, d'autres aides existent, et les étudiants en difficulté sont invités à contacter le service social de leur Crous.