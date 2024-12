Une visite papale hors normes : La piété populaire et la laïcité corses érigées en modèle

La puissance du chant

Hors normes, la ferveur qui a rythmé l’intégralité de cette visite, non seulement par son intensité, mais par la manière dont elle s’est exprimée. D’abord et avant tout par les chants corses qui ont cueilli le Pape dès sa descente d’avion. Il a écouté religieusement la berceuse corse « A Nanna di u Bambinu », interprétée par le groupe Caramusa avec des instruments traditionnels, sur le tarmac de l’aéroport. A chaque étape, les clameurs le célébrant et les chants sacrés en corse, en français ou en latin, entonnés par les enfants, les chorales de femmes et les voix des confrères pendant la messe l’ont surpris et charmé. Ce n’est pas habituel qu’une visite papale soit à ce point ponctuée par de la musique et des chants. Mais, en Corse, chanter, c’est bien plus qu’une tradition, c’est l’expression d’un peuple. Le pape semble l’avoir compris. Malgré sa fatigue et un timing qui dérapait, il a, chaque fois, pris le temps d’écouter. Même à la fin de la messe, quand les retards s’accumulaient et que le président Macron s’impatientait dans une salle de l’aéroport Napoleon Bonaparte, il n’a pas quitté l’estrade et a suivi jusqu’au bout l’hymne corse de dévotion à la Vierge Marie, u Diu vi salvi Regina, entonné par les confrères et les fidèles. Il a mesuré la puissance et la beauté des voix corses et la richesse de ce patrimoine immatériel si vivant.



La joie d’un peuple et d’un pape

Hors normes, ensuite, l’expression de la joie, de la liesse qui s’est exprimée dès le début de la déambulation du pape dans les rues d’Aiacciu et qui n’a fait que croître et a trouvé son point culminant lors de la Sainte Messe. Le pape l’a avoué lui-même : jamais il n’avait ressenti autant de sympathie à l’égard de sa personne, ni vu autant d’enfants venir à lui, sauf peut-être au Timor oriental. « J’ai vu tant d’enfants ici, je n’en n’ai jamais vu autant ailleurs ! ». Il a redit pendant la messe : « Prenez soin des aînés, mais aussi des jeunes. Je n'ai jamais vu autant d'enfants qu'en Corse. Faites des enfants ! Les enfants sont la joie et la gloire de votre peuple ». Il l’a répété dans l’avion du retour aux journalistes présents : « Je voudrais souligner une chose : avez-vous vu le nombre d'enfants ? Pensez à d'autres voyages où vous ne les avez pas vus. J’ai été heureux de voir autant d’enfants. C’est le futur ». Heureux, le pape l’a été pendant cette visite éclair, son 47ème voyage hors d’Italie, le plus court, mais le plus rempli de ferveur. Un voyage unique, comme l’a confirmé le Cardinal Mamberti : « Il suffisait de voir le pape et de l’entendre pour comprendre qu’il était très content ». Et l’Evêque de Corse, le Cardinal Bustillo de confirmer : « Le Saint Père était heureux. Comme il l’a dit, il s’est senti à la maison. Il y avait une atmosphère de famille ». Des paroles papales prononcées à la fin de la messe : « Je me suis senti chez moi ». Quel plus beau compliment les Corses pouvaient-ils attendre !



Une piété en modèle

Hors normes, donc, cette piété populaire si vivace dans l’île et si chère au Saint Père et qu’il a érigée en modèle à suivre pour la France et pour l’Europe lors de son discours conclusif du colloque sur « La religiosité populaire en Méditerranée », organisé par l’Evêché de Corse. « La piété populaire, très profondément enracinée ici en Corse, fait émerger les valeurs de la foi et exprime, en même temps, le visage, l’histoire et la culture des peuples. C’est dans cet entrelacement, sans confusion, que se noue le constant dialogue entre le monde religieux et le monde laïc, entre l’Église et les institutions civiles et politiques. Sur ce sujet, vous êtes en route depuis longtemps et vous êtes un exemple vertueux en Europe. Continuez sur cette voie ! », a-t-il lancé aux Corses. Le pontife argentin, adepte de la « théologie du peuple » qui valorise la piété populaire, ne pouvait pas rester insensible à cette piété qui s’incarne à travers des pratiques, les processions, les pèlerinages, le Saint Rosaire, la dévotion aux Saints, les confréries, dans un mix de spiritualité, de culture et de tradition. Il salue la force évangélisatrice « des gestes simples et des langages symboliques enracinés dans la culture du peuple », des « petits pas », tout en mettant en garde contre les « croyances fatalistes ou superstitieuses » et le risque de folklorisation et d’instrumentalisation de cette piété. Et rend, dans la foulée, un bel hommage aux confréries corses en reconnaissant leur rôle pour « nous éduquer au service gratuit du prochain, qu’il soit spirituel ou corporel. Ces associations de fidèles, si riches de leur histoire, participent activement à la liturgie et à la prière de l’Église qu’elles agrémentent de chants et de dévotions populaires ». Il recommande à tous les membres des confréries « de se rendre toujours proches par leur disponibilité, notamment envers les plus fragiles, en rendant la foi opérante dans la charité. La confrérie a une dévotion spéciale qui est proche de tous ». Avant de conclure, à la fin de la messe : « Vos traditions sont une richesse qu'il faut conserver et cultiver, pas pour vous isoler, mais toujours en vue de la rencontre et du partage ».