Une salle de spectacle éphémère dédiée aux artistes insulaires à l’Atrium de Baleone

Jean-Charles Papi, Jean Menconi, Jean-Pierre Marcellesi, des stars des années 80, deux spectacles pour enfant (le Roi Lion et Aladin), tel est le concept proposé par Dominique Demedardi, responsable de l’enseigne Gifi et Aurélie Berria (Il était une voix en Corse... »

L’idée de départ vient de « Singing Company », une association née il y a cinq ans qui organise des concerts. À l’origine de ce projet, Dumè Demedardi. « Je me suis intéressé au sport et au trail, explique-t-il, et maintenant à la musique. Cette année, en association avec Aurélie Berria, qui est coach musicale, on a décidé de monter une grande scène. »





Le responsable s’est appuyé sur son expérience personnelle – il organise chaque année un concert privé dédié à ses employés où les plus habiles d’entre eux, poussent la chanson. Un concept qu’il a voulu étendre dans une salle près de l’enseigne Gifi, à l’Atrium. « On voulait faire un grand spectacle avec Paul Vintimille, 1/2 finaliste de The Voice, ajoute l’intéressé, et puis on a décidé de mettre en place une programmation tout au long du mois de décembre. »





Tout a commencé par un spectacle pour les plus petits, « Le Roi Lion ». Puis c’est Phil Barney et Patrick Hernandez et son célèbre « Born to be Alive » qui étaient sur la scène à l’occasion d’un spécial années quatre-vingt. Soulignons que c’est dans un espace de 2 000 m² que la scène est montée, entièrement sonorisée et dotée d’instruments : guitare, batterie, piano, synthé, percus...

C’est dans cette même ambiance qu’une soirée Salsa a été organisée, suivie ce dimanche, de quatre finalistes de « The Voice » (Victoria Adamo, Atef, Francè Zito et Flo Malley accompagnés de Battista Acquaviva pour une soirée « Singing Company ».





Ce lundi, Jean-Charles Papi (et quelques surprises) est prévu au programme pour un concert de Noël. Jean-Pierre Marcellesi (le 27), Jean Menconi (le 29) entrecoupés du Roi Lion (le 28) sont à l’affiche. Mais le responsable ne compte pas en rester là. L’objectif, rappelle-t-il, consiste à faire chanter un maximum de personnes. Chez Singing Company, on recrute nous-mêmes nos chanteurs. Mais nous pouvons accueillir des musiciens qui viennent répéter ou chanter...L’idée première de « Singing Company », c’est de rendre la culture accessible à tous. »

La salle de l’Atrium, où les soirées font, pour l’heure le plein-ce qui ne génère quasiment pas de bénéfice pour les organisateurs-, « Ce n’est pas le but essentiel recherché »- fermera ses portes le 31 décembre prochain.

Mais l’idée de l’équipe de Singing Company continuera de faire son chemin. Affaire à suivre...