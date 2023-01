Une résidence secondaire ravagée par un incendie à Coggia

V.L. le Mardi 10 Janvier 2023 à 09:10

Dans la soirée de lundi 9 janvier, vers 22h30, un incendie s'est déclaré dans une résidence secondaire appartenant à une personne résidant sur le continent, située sur la commune de Coggia. Malgré la rapidité d'intervention des pompiers de Casaglione et Piana et des démineurs, en raison de la présence d'une bouteille de gaz sur le lieu du sinistre, la propagation de l'incendie n'a malheureusement pas pu être évitée. Si aucune victime n'est à déplorer, l'habitation étant inoccupée moment des faits, les dégâts sont importants. "La bâtisse a été fortement endommagée, elle est calcinée" indique le parquet d’Ajaccio en précisant qu'une inscription "GCC a lotta" a été retrouvée.

Une enquête pour destruction par moyen dangereux a été est ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Ajaccio.