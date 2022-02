Une résidence d'accélération pour accompagner les ambassadeurs corses du tourisme durable

Emaho n’en est pas à son coup d’essai, avec 12 ans d’expérience dans l’accompagnement de développement de projets et l’organisation d’événements autour du digital, l’association peut étonner encore et s’adapter tant aux territoires qu’aux besoins du moment.



C’est donc accompagné de plusieurs partenaires tels que l’ADEME, l’Agence du Tourisme de la Corse, la Banque des Territoires, Atout France, la CCI de Corse, e-Motum, la M3E, Jellysmack, mojo et La Poste que cci lundi 7 février Emaho a donné le coup d’envoi d’une résidence d’accélération sur la thématique du tourisme durable. « Cette résidence est la dernière phase du programme en quatre temps “Les Ambassadeurs du tourisme durable”, rassemblant les professionnels du tourisme, du développement durable et des acteurs institutionnels pour contribuer à inventer collectivement le tourisme durable de demain en Corse, a expliqué Jean Leccia dans son discours d’introduction sur le rooftop de l’hôtel Fesch d’Ajaccio. La première phase des projets a démarré en janvier 2020, par la suite nous avons pu ouvrir une concertation pour lancer l’Innovathon du Tourisme durable, qui s’est déroulée en octobre dernier et à l’issue de laquelle des équipes d’experts se sont réunies pour désigner cinq lauréats qui aujourd’hui vont bénéficier de cette résidence d’accélération jusqu’au 12 février prochain ».



Ainsi, les entreprises sélectionnées, Ho’Carré, Moov’in Tempu, Odyssée du Cap Corse, Hosta Capsule de vie et Terranima, auront la chance d’être accompagnées et boostées par des coachs spécialisés avec Open Tourism lab et Lune Bleue en plus d’un mentoring assuré par les partenaires. « C’est avec constance que la M3E soutient les résidences d’accélération qui sont importantes non seulement pour notre microrégion,mais pour la région dans son ensemble », a souligné Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, présidente de la M3E.



A ses côtés, les autres partenaires qui tour à tour ont insisté sur la nécessité d’un tourisme durable et l’encouragement des jeunes entreprises dans le domaine. Si l’ambiance s’est voulue joyeuse et empreinte d’émotion pour le lancement cette première résidence spécialisée dans le secteur du tourisme durable, le travail est plus que jamais de rigueur. Les entreprisessélectionnées vont être « bousculées » et sorties de leur zone de confort : business model, bonnes pratiques, identification des composantes clés, pitchs, etc. Rien ne sera laissé au hasard par les coachs pour donner aux porteurs de projets toutes les clés de la réussite. Le résultat est attendu à la fin de la semaine.