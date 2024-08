Une pétition recueille plus de 7 300 signatures pour stopper la bétonisation de la Corse

Une pétition en ligne, initiée par par l'association ‘’pé una Corsica pulita e rispetatta’’, a réussi à mobiliser plus de 7 300 signatures sur le site "Mes Opinions" sous le titre "Non à la bétonisation de la Corse" . Depuis son lancement il y a une semaine, la pétition a attiré l'attention non seulement des habitants de Corse, mais aussi de nombreux citoyens à travers la France et l'étranger qui s'opposent à "l'augmentation inquiétante des projets de construction sur l'île". "C'est un succès énorme. Nous avons vu un réel engagement de la part de la communauté, ce qui démontre l'ampleur des préoccupations face à cette situation." indique Dominique Agostini, initiateur et coordinateur de l'initiative.





L’action a déjà eu un effet tangible selon l'association qui s'inquiète "face à l'urbanisation excessive et ses conséquences sur l'environnement." Selon Dominique Agostini, un permis de construire pour une résidence hôtelière sur la plage du Ruppione à Pietrosella a récemment été suspendu, et finalement retiré sous la pression publique. "Cet exemple montre que notre mobilisation peut avoir un impact direct. Cependant, nous savons que d’autres projets problématiques continuent d’émerger, notamment à Porticcio, où les constructions ont dégradé la station balnéaire." poursuit-t-il.





Pour faire face à cette situation, les organisateurs prévoient d’intensifier leur action. "Nous allons poursuivre notre mobilisation de manière pacifique dès septembre afin d'interpeller les élus et les autorités responsables de cette situation," a précisé Dominique Agostini qui envisage de créer "une nouvelle association pour soutenir cette initiative citoyenne." "Notre action ne s'arrêtera pas à cette pétition. Nous avons l'intention de défendre activement la préservation de notre île et de ses paysages uniques," martèle-t-il.



Lien vers la pétition