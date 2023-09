Une nouvelle promotion d'étudiants en soins infirmiers a fait sa rentrée à Bastia

Lundi 4 septembre, la nouvelle promotion des élèves de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Bastia a entamé son parcours vers une carrière prometteuse en tant qu'infirmiers diplômés d'État. Avec un total de 68 étudiants, dont certains récemment bacheliers, ces futurs professionnels de la santé s'engagent dans un cursus universitaire de trois ans.



Dès 9 heures du matin, la journée de rentrée s'est déroulée dans les locaux de l'IFSI, situés à proximité du port de Toga, où les étudiants ont eu l'opportunité de rencontrer l'équipe éducative et de se familiariser avec le programme de l'année. Au cours de leur formation, ils évolueront progressivement vers le statut de professionnels de la santé, capables de réagir efficacement face à toute situation médicale. "À la fin de la première année, ils seront déjà considérés comme des aides-soignants, ce qui leur permettra d'effectuer des vacations à l'hôpital" explique leur formatrice, Carine Baldrichi.





De la théorie et beaucoup de pratique

Ce programme de formation comprend un équilibre entre théorie et pratique, avec quatre stages obligatoires qui reflètent les diverses situations qu'ils rencontreront dans leur future carrière. Ces stages couvrent des domaines tels que la psychiatrie, les soins de courte durée en hospitalisation de jour, les soins de longue durée auprès des personnes âgées et des environnements variés, y compris les crèches. " La formation se fait en alternance entre les périodes de cours où nous leur inculquons un savoir théorique et les situations réelles. Le premier stage les plonge dans le grand bain, car c'est là qu'ils découvrent s'ils sont faits pour ce métier ou pas. Ils seront confrontés aux personnes âgées, aux enfants, à la maladie, la nudité, la souffrance et la mort ", détaille Carine Baldrichi.

Malgré leur jeune âge, la plupart des élèves ressentent une certaine appréhension à l'approche de cette nouvelle étape de leur vie professionnelle. Marion, récemment diplômée du lycée de Balagne, partage son sentiment : "Pour l'instant, je ne stresse pas, car les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, mais c'est l'enseignement supérieur, c'est sûr qu'il y a un peu d'appréhension."



" La proportion de reconversion professionnelle a augmenté, avec une pluralité des parcours. Souvent, ce sont des personnes très motivées et qui réussissent ", précise Maria Kaelbel, la directrice de l'IFSI de Bastia, qui accueille près de 25 élèves qui ont eu une autre vie avant. C'est notamment le cas d'Angelique, qui entame sa formation avec une détermination à toute épreuve. " Je voulais faire ça depuis toute jeune, mais je n'avais pas la maturité nécessaire ", juge-t-elle. À 39 ans, cette mère de trois enfants travaillait dans la fonction publique territoriale avant de se consacrer au paramédical. " Le Covid a vraiment été le déclic, ça m'a donné envie d'être sur le terrain pour aider les patients ".



Malgré les défis inhérents à la profession, la demande continue d'affluer pour devenir infirmier, et les besoins en personnel sont en constante augmentation. "Cette année 1 600 personnes ont tenté de rentrer dans l'IFSI pour seulement 68 places", souligne Maria Kaelbel, la directrice de l'IFSI de Bastia. Pour répondre à cette forte demande, l'IFSI de Bastia a récemment augmenté son effectif de 20 places supplémentaires. Un secteur en pleine croissance où les opportunités professionnelles sont nombreuses, puisque cet été, la grande majorité des infirmiers nouvellement diplômés ont été embauchés par l'hôpital de Bastia. En fin de compte, 92 % des étudiants obtiennent leur diplôme à la fin de leur formation, confirmant que la passion pour cette profession demeure intacte malgré ses défis.