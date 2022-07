Une nouvelle présidente pour le Rotary Club de Bastia

Marie Hélène Havard est la 63ème présidente du club bastiais et c'est sa deuxième présidence en 30 ans de présence au Rotary en Corse et sur le continent. « Avec Marie-Hélène, on est bien dans la continuité » indique Christian Nicolini, nouveau secrétaire de Club bastiais. «Nous nous réunissons feux fois par mois pour mettre au point nos différentes actions. Notre but est d’apporter de l’aide dans différents secteurs : enfants, réfugiés d’Ukraine, femmes victimes de violences, bénévoles de la SNSM etc...»



Lors de la passation de pouvoir Vincent Corrieri a souligné le dynamisme du Club, enrichi cette nouvelle année de nouveaux membres, dans des actions humanitaires réalisées en région bastiaise, et la volonté de continuer à œuvrer au service des autres, fidèle à la devise du Rotary: « We serve» « Nous servons » « Aïutemu ».



Dernièrement le Rotary a offert un fauteuil spécial pour que les personnes handicapées puissent elles aussi profiter du bord de mer. En projet aussi une vente aux enchères d’une vieille 2 CV. « C’est un véhicule qu’on nous a donné en l’état. Une vieille carcasse qu’on a fait réparer par les apprentis du CFA de Furiani. Aujourd’hui elle est en état de marche et le produit de sa vente permettra devenir en aide à de nombreuses personnes »



Un peu d'histoire

Le Rotary a été fondé par l’avocat américain de Chicago Paul Harris en février 1905. L’association rassemblait alors des hommes d'affaires d'horizons divers autour d'une mission : échanger des idées et créer des amitiés sincères et durables. Sa première action a été de créer des sanitaires dans la ville de Chicago…. Au fil du temps, la portée et la vision du Rotary se sont progressivement étendues à l'action humanitaire et aujourd’hui de par le monde le Rotary rassemble plus de 1,4 million de membres. Le Rotary Club de Bastia a lui été fonde en 1957 avec pour premier président A.Fardet.