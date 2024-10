Une ministre qui veut « échanger avec tous ceux qui font la Corse »

Sa première prise de parole sur l’île était attendue, tant le dossier est important aux yeux des Corses. Et pour une première, Catherine Vautrin a tenu à rappeler son engagement en faveur du dialogue. La ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation a débuté jeudi sa première visite en Corse qui doit s’étendre jusqu’à lundi. Elle a pour mission de relancer les négociations autour du statut d’autonomie de l’île, projet mis à mal par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin dernier. La première étape pour renouer le dialogue s’est déroulée à Bastia, où la ministre a pris la parole lors d’un point presse organisé jeudi 24 octobre dans les locaux de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB), au port de Toga.



Avant toute chose, Catherine Vautrin a pris le soin de rappeler qu’elle était une femme de terrain, fine connaisseuse des mécaniques territoriales. En somme, « une élue parmi les élus », comme elle se qualifie elle-même, celle qui était encore présidente de l’agglomération du Grand Reims au début de l’année 2024. « Je n’ai jamais été maire, j’ai toujours été présidente de communauté urbaine et je connais la force de l’intercommunalité », indique-t-elle avant d’ajouter que ce qui l’intéresse, c’est « d’écouter l’ensemble des maires présenter leurs projets et exprimer leurs attentes », raison pour laquelle elle a passé du temps avec les maires qui composent les villes régies par la CAB.



Un tour de Corse des principaux acteurs insulaires



La ministre n’oublie pas pour autant l’objectif de son déplacement insulaire, qui sert avant tout à prendre la température et à identifier l’ensemble des acteurs du territoire et leur faire comprendre ses marges de manœuvre sur le statut d’autonomie. « Nous devons suivre ce dossier étape après étape. Nous sommes dans une logique de continuité de ce qui avait été commencé. Pour autant, élus et habitants attendent que l’on se mobilise sur les sujets du quotidien, et c’est le sens des rencontres que je mène actuellement », précise-t-elle. Durant sa visite marathon, la ministre du Partenariat avec les territoires rencontrera des élus des deux départements, mais également des acteurs du monde de l’entreprise, de la chambre d’agriculture ou encore des partenaires sociaux. Vendredi, Catherine Vautrin, qui trouve logique que « des gens qui s’engagent pour leur territoire soient respectés », se rendra au siège de la Collectivité de Corse pour rencontrer ses élus, comme ils en avaient fait la demande, et non en préfecture de région comme prévu initialement. Un signe supplémentaire d’apaisement et d’ouverture, s’il fallait le souligner, que Catherine Vautrin veut appliquer sa vision, celle d’une « ministre chargée du dossier corse et qui vient échanger avec tous ceux qui font la Corse ».