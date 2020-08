Une marque de bois d’œuvre devrait voir le jour en Corse

Le magazine en ligne* souligne qu’en Corse, « les surfaces boisées représentent environ 45 % du territoire, avec plus de 400 000 hectares de forêts ». La forêt de feuillus s’y révèle très majoritaire, avec notamment une forte présence du Chêne vert et du Pin maritime. Aussi afin d’identifier plus facilement le bois d’œuvre, l’ODARC, Office du Développement Agricole et Rural de Corse a décidé de déposer à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), la marque Lignum Corsica. L’INPI est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère français de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.Concernant la marque Lignum Corsica, l’appellation regroupe tous les bois de Corse pouvant être utilisés comme bois d’œuvre : les résineux (Pin laricio, Pin maritime) et les feuillus (Châtaignier, Hêtre, Aulne…). Le dossier de certification est actuellement entre les mains du Cofrac, COmité FRançais d’Accréditation qui définit certains critères d’exigence de qualité et de traçabilité. Pour se faire, l’ODARC a fait appel au réseau d’entreprises, associé à l’élaboration du référentiel, pour mettre en œuvre, dans des chantiers concrets, des produits “tests” correspondant au cahier des charges de la future marque certifiée. Si très peu de scieries existent en Corse, «elles jouent le jeu et s’impliquent dans la démarche au même titre que plusieurs menuiseries et entreprises de charpente » souligne l’ODARC. Ainsi selon les informations de « AB Magazine », des projets sont en cours dont 3 finis ou au stade de finition, intégrant des essences répondant aux exigences techniques et de traçabilité du référentiel comme le préau de l’école d’Evisa (récompensé à l’occasion du Prix national de la construction bois 2020) qui possède dans sa structure une poutre de longue portée en lamellé-collé de Pin laricio. Du coté de Bastia, un cheminement extérieur a été créé en Châtaigner et à Cristinacce, des logements communaux ont été intégralement construits en Pin laricio et toujours selon MB Magazine qui a enquêté auprès de l’ODARC, d’autres chantiers, de maison individuelle, de terrasses vont bientôt démarrer.