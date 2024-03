Une journée pour découvrir i sepolcri di a Settimana Santa in Castagniccia

Le jeudi 28 mars, les passionnés d'histoire et de culture auront l'occasion de plonger dans l'univers fascinant des sepolcri de la Semaine Sainte en Castagniccia. L'Association Saladini propose en effet une journée immersive dédiée à la découverte des sepolcri de la région avec une attention particulière portée à celui de Ficaghja, un imposant décor articulé et peint par Francescu Carli vers 1760, est traditionnellement remonté chaque année lors de la Semaine Sainte, constituant un témoignage saisissant de la dévotion villageoise à travers les âges.Le point de rassemblement est fixé à 9 heures sur le parking du Super-U de Ponte Leccia. De là, les participants auront l'opportunité de visiter plusieurs sepolcri emblématiques de la région, notamment ceux de La Porta, Ficaghja, Castellu di Rustinu, et les fresques de San Tumasgiu di Pastureccia. Cette expérience inédite permettra aux visiteurs d'explorer le maillage spirituel et populaire des chemins de croix, des cercles et des granitules, une tradition profondément enracinée dans la culture locale depuis des siècles.Au cours de cette journée, les participants auront le privilège de contempler de près plusieurs sepolcri, tels que celui de La Porta, le sepolcru délicat du Christ veillé par les anges à Quercitellu, ainsi que le grand sepolcru en attente de restauration à Castellu di Rustinu. Des guides seront présents pour fournir des informations historiques et culturelles tout au long de la visite.Les intéressés sont invités à contacter le 06 17 94 70 72 pour plus de renseignements et pour s'inscrire à cette journée