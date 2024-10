"Une grande victoire" : les élus corses saluent le recul du gouvernement sur le transfert de la compétence eau-assainissement

L’AMF salue la décision du Premier ministre de revenir sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement, une mesure de liberté et d’efficacité.

Il a annoncé ce jour au Sénat revenir sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement des… pic.twitter.com/xOg2soD8hy

— AMF | Association des maires de France (@l_amf) October 9, 2024



« Il est temps de clôturer ce qui est une vraie difficulté, peut-être une blessure, dans la confiance entre le gouvernement et le Sénat. On ne va pas revenir sur les engagements déjà pris et sur les transferts déjà réalisés, mais il n’y aura plus de transferts obligatoires en 2026 ». Les mots de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, ce mercredi devant le Sénat ont fait pousser à un ouf de soulagement à de nombreuses communes : le transfert de la compétence eau-assainissement aux intercommunalités qui devait intervenir au plus tard à compter du 1er janvier 2026, imposée par la loi NOTRe de 2015, ne sera pas obligatoire.Une demande qui avait été à plusieurs reprises exprimée par le Sénat depuis quelques années, la chambre haute se faisant le relais de la voix des maires qui étaient largement opposés à ce transfert. Ainsi, l’Association des Maires de France s’est immédiatement félicité de la décision du Premier ministre, saluant une « mesure de liberté, respectueuse du principe de subsidiarité ». « Pour que le service de l’eau soit efficace et de qualité, les communes et leur intercommunalité doivent pouvoir choisir son mode d’organisation et déterminer librement du transfert ou non de cette compétence en fonction des réalités locales », a écrit l’AMF sur ses réseaux sociaux.