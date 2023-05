Une délégation de gastronomes sardes en repérage à Bastia

« C’est grâce à une belle amitié avec Jean-Louis De Zerbi que nous avons pu organiser cette démarche » explique Aldo Panti, responsable de l’Académie italienne de cuisine en Sardaigne.



Fondée le 29 juillet 1953 à Milan par Orio Vergani, avec un groupe de représentants qualifiés de la culture, de l'industrie et du journalisme, l'Académie italienne de cuisine, organisation à but non lucratif, institution culturelle de la République italienne depuis 2003, vise à protéger les traditions de la cuisine italienne, à promouvoir cette cuisine en Italie et à l'étranger. « Nous venons d'Alghero et nous sommes venus en repérage par rapport à une manifestation que nous voudrions organiser en octobre prochain à Bastia » précise Aldo Panti. « Nous sommes venus par Bonifacio et nous avons rencontré le maire de Bastia dans notre projet de faire un échange entre les deux îles. Promouvoir la cuisine Sarde ici en Corse, et la cuisine de chez vous ensuite en Sardaigne. Nous avons fait une halte à A Casa di e lingue et avec son responsable avons pensé aussi à organiser une série de rencontres, d’échanges culturels concernant la langue, la cuisine avec la valorisation des produits du terroir tant sardes que corses ».



Un salon à l'automne en Corse ?

La délégation de 12 personnes a été prise en charge par Jean-Louis De Zerbi à Bonifacio et celui-ci leur a fait faire une halte à l’étang de Diana. « C’était l’occasion de leur faire déguster des huitres locales tout juste pêchées avant aussi de découvrir les spécialités culinaires corses dans un restaurant à Rapale » explique JL De Zerbi ravi aussi de son l’entrevue avec Pierre Savelli, le maire de Bastia. « La rencontre a été très constructive et il nous a assuré de son soutien dans notre projet d’organiser en octobre ou novembre prochain deux soirées dans un hôtel pour échanger nos spécialités. On fait beaucoup d’ échange avec la Toscane mais on oublie un peu cette île voisine qui est tout près, au sud. Nous avons également rencontré les responsables de l’hôtel où nous voudrions organiser ces échanges culinaires pour découvrir ses infrastructures. Cette Académie italienne de cuisine a aussi la particularité de produire régulièrement des ouvrages sur la cuisine et ça peut-être aussi intéressant pour nous.».



Les Sardes se sont déclarés très satisfaits de leur visite et vont dés lors peaufiner leur programme pour l’automne prochain.