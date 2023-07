Une cagnotte pour les obsèques d'Adelio, noyé à Furiani

La solidarité s'organise en Corse. Après la mort suite à une noyade, d'Adelio Ernesto Barbosa , un jeune de 26 ans d'origine brésilienne, le 13 juillet dernier sur la plage de Tahiti à Furiani, une cagnotte en ligne a été créée pour soutenir la famille. L'initiative est portée par le des amis pour aider les proches à couvrir les frais liés aux obsèques, mais aussi pour pouvoir permettre aux parents du jeune de venir en Corse récupérer les cendres de leur fils. "Ma crémation a lieu le 18 juillet à Bastia au crématorium de Bastia je ne suis pas de famille en Corse mes parents vivent au Brésil et n'ont pas de moyen pour pouvoir venir à ma crémation et ne le peuvent financer. Je fais appel à vous et à votre générosité pour pouvoir financer le billet d'avion de mes parents qu'ils puissent me voir une dernière fois..." lit-on dans la demande de dons.Pour le moment ce sont pas moins de 5 974 € ont été collectés avec 245 participants à la collecte.