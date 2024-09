Un voyage vers l’avenir : Luc Bodin en conférence à Bastia

Luc Bodin, ancien médecin spécialisé en cancérologie clinique et expert en thérapies naturelles et soins énergétiques, est également un conférencier très sollicité et auteur de plusieurs best-sellers, dont « Ho’oponopono », « La Médecine Spirituelle », « Le Grand Manuel de Soins Énergétiques », « Tous Ensemble Vers un Monde Nouveau » et « Les 10 Clés pour Développer Votre Être Spirituel ».



Au cours de cette soirée, Luc Bodin abordera la transformation actuelle de notre monde. « Nous vivons une époque de transformation fondamentale », souligne-t-il, en détaillant : « Notre époque est marquée par trois phénomènes : des événements majeurs touchant l’ensemble de l’humanité, des prophéties, et une augmentation sans précédent du niveau vibratoire de la Terre. » Selon lui, cette période est une opportunité exceptionnelle pour l’humanité, tant au niveau individuel que collectif. « Si nous sommes nombreux à réaliser cette évolution, nous pouvons guider l’ensemble de l’humanité vers cet âge d’or annoncé par de nombreuses prophéties », ajoute-t-il. Luc Bodin proposera ainsi une analyse approfondie de la situation actuelle et des enjeux qui en découlent. Il dévoilera les stratégies pour naviguer sereinement à travers cette transition et livrera un véritable « message d’espoir dans le chaos actuel ».



À l’issue de la conférence, une séance de dédicaces sera organisée grâce à la participation de « La Librairie des Songes » de Sisco.