Un succès pour les deux journées de collecte de sang organisées à Calvi

Cette collecte exceptionnelle s'est déroulée sur deux journées et malgré le contexte particulier, du à l'épidémie du Covid19, nombreux sont les gens à avoir fait le déplacement pour donner leur sang.

C'est au gymnase municipal de Calvi, mis gracieusement à disposition par la municipalité, que cette collecte a pu se dérouler.

Toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour que cette collecte puisse se dérouler en toute sécurité : port du masque, distance de sécurité respectées, rendez-vous pris au préalable via le site resadon.fr.....

Très rapidement, à l'appel de cette collecte les réservations se sont multipliées au point d'afficher très rapidement "complet".

Rappelons que dans le cadre des mesures de confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de l'EFS, sous réserve de remplir l'attestation officielle ou une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils vont donner leur sang au motif de l'assistance aux personnes vulnérables.



Rappelons aussi que l'Établissent Français du Sang est très engagé dans la recherche et participe à plusieurs études du le COVID19, afin de mieux comprendre la maladie.



A l'issue de ces deux journées de collecte, Georges Petrucci et sa formidable équipe de bénévoles ont pu mesurer combien les citoyens se sentaient concernés, notamment dans ces périodes difficiles.

Un grand bravo aux organisateurs de l'EFS et des DSB de Calvi-Balagne et un grand merci aux donneurs.