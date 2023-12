Un salon pour tout savoir sur la reconversion professionnelle en Corse

Changer de métier, 87 % des salariés y ont déjà songé en France, selon une étude IFOP publiée en avril 2023. Les raisons sont multiples : parce qu'on aspire à quitter un milieu professionnel qu'on juge délétère, pour gagner en qualité de vie, dans une quête de sens, pour se reconnecter à une passion ou bien pour obtenir une meilleure rémunération. Pourtant, ils sont peu nombreux à franchir le pas, à peine un sur dix.En Corse, le Salon de l'évolution et de la reconversion professionnelle a justement vocation à répondre aux interrogations de ce public en pleine réflexion. Il en est à sa deuxième édition et s'est arrêté ces dernières semaines à Porto-Vecchio, Ghisonaccia, L'Île-Rousse et Furiani, rencontrant environ 200 personnes prêtes à franchir le pas de la reconversion. "Il y a tout type de profils", constate Marie-Ange Angeli-Caviglioli, responsable du pôle expertise de conversion professionnelle Transitions Pro Corsica. "On a des jeunes, des cadres qui veulent créer une entreprise, des demandeurs d'emploi qui exerçaient un métier de saisonnier et des salariés en quête d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle".Durant le salon, ils sont informés des différents outils qui peuvent être mis à leur disposition, comme le projet de transition professionnelle. Un "dispositif méconnu", selon Marie-Ange Angeli Caviglioli, qui donne à un salarié le droit d'obtenir un congé formation auprès de son employeur, tout en maintenant le niveau de sa rémunération pendant toute la durée de la formation. "On se rend compte que ce n'est pas tant le temps qu'il faudra pour se former à un nouveau métier qui inquiète les personnes qui sont sur un parcours de reconversion. C'est surtout de savoir s'ils vont pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins", souligne Marie-Ange Angeli Caviglioli. En effet, chez les cadres, les trois principaux motifs qui conduisent au renoncement sont : la peur de se tromper et de prendre trop de risques, le sentiment de ne pas avoir les moyens d'assumer financièrement et la peur d'avoir une moins bonne rémunération ou de moindres perspectives de carrière, expose une étude de l'Apec, l'Association pour l'emploi des cadres, publiée en juin 2022.Le Covid a eu un impact "qui s'est surtout ressenti sur ce public de cadres, avec des gens en quête de sens, qui veulent aller vers des métiers de l'artisanat", a constaté Marie-Ange Angeli-Caviglioli. Le télétravail a également fait atterrir en Corse un public venu du Continent à la recherche d'un meilleur cadre de vie. "Mais certains se sont rendus compte que leurs attentes ne correspondaient pas à ce que pouvait offrir notre territoire en terme de salaires, reconnaît l'experte en reconversion professionnelle. Le même métier, qu'il soit exercé à Ghisonaccia ou en Île-de-France, ne paie pas de la même manière..." Elle l'explique par un constat : "85 % de nos entreprises sont des TPE. Il n'y a pas de grands groupes en Corse." Consultante en développement professionnelle pour le compte de l'Apec dans l'île, Diane Bedu constate deux principaux cas de figure : "Pour moitié, ces cadres venus s'installer en Corse sont conscients de cette perte de salaire et l'acceptent pour le cadre de vie. L'autre moitié repart, ne retrouvant pas les mêmes conditions de stabilité professionnelle et de rémunération." Il reste "une minorité" de ces cadres qui décide de se reconvertir, "pour la plupart avec un projet de création d'entreprise".En Corse, les métiers qui recrutent sont à trouver dans les domaines de la transition numérique, l'agriculture, l'artisanat, l'hôtellerie, la restauration, les métiers de la santé et du commerce. La mobilité reste un frein important dans l'île en vue d'une reconversion, principalement chez les candidats qui résident dans les micro-régions de Balagne ou de l'Extrême-Sud : "C'est souvent lié à une organisation familiale qui deviendrait compliquée", rapporte Marie-Ange Angeli-Caviglioli.