Salon Corse de l’évolution professionnelle : Quand la reconversion devient une opportunité à Lisula

Ce mardi 5 décembre, à Lisula, s'est tenu le 3ème rendez-vous du Salon Corse de l’Évolution et de la Reconversion Professionnelle, marquant la 2ème édition de l'événement qui se déroule du 21 novembre au 14 décembre sur toute l'île."Ces rencontres ont pour objectif d’informer le public, aux côté d’un maximum de partenaires, tous en lien avec la reconversion professionnelle" explique Marie-Ange Angeli-Caviglioli, responsable du pôle expertise de conversion professionnelle.Que l'on soit aux prémices d'une réflexion, déjà engagé dans une reconversion, ou simplement en quête d'informations sur les opportunités et les soutiens financiers, le salon offre une plateforme où des experts partagent leur expertise et guident les individus dans cette démarche de changement professionnel. Parmi les structures présentes à Lisula, la Boîte de Gestion d’Entreprise, Pôle Emploi Lisula, la Chambre de Commerce et d’Industrie 2b, la Chambre des Métiers de l’Artisanat, Transition, Advance, Opco Ep ont interagi avec un public varié.La reconversion professionnelle, jadis perçue comme un aveu d'échec, s'impose aujourd'hui comme une réalité de plus en plus acceptée. Marie-Ange Angeli-Caviglioli souligne que les individus, actuellement en moyenne, se reconvertissent entre 3 et 5 fois au cours de leur vie. Cependant, cette tendance pourrait augmenter significativement à l'avenir, avec une projection de 12 à 15 reconversions. Le salon se positionne comme un guide dans cette ère post-Covid, notamment en attirant les cadres, de plus en plus enclins à embrasser l'artisanat. Les jeunes de la Mission Locale, également nombreux à vouloir se réinventer professionnellement, trouvent au salon une mine d'opportunités. mais attention, s'engager dans une reconversion professionnelle demande une réflexion approfondie. "Pour cela, nous sommes accompagnés par 5 opérateurs du Conseil en Évolution Professionnelle durant le salon, afin de sécuriser les parcours tout au long de la formation et de répondre aux différentes problématiques rencontrées," ajoute-t-elle.Nicolas Tealdi, 30 ans, actuellement employé dans la sécurité, partage son projet de reconversion dans les espaces verts et la petite maçonnerie. "J’ai comme projet de travailler dans le secteurs des espaces verts et de la petite maçonnerie. C’est un projet que j’ai en tête depuis un petit moment. Je suis obligée de passer par cette transition pour démissionner d’une activité et me lancer pour débuter dès l’année prochaine. Ce n’est jamais évident de passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur. Mais il faut se donner les moyens et je suis vraiment motivé pour passer ce cap. Cette journée m’a été très utile et ces personnes m’ont bien m’aidées". ," témoigne-t-il qui trouve ce rendez-vous "très utiles pour ceux qui envisagent un nouveau départ professionnel."Le Salon Corse de l’Évolution et de la Reconversion Professionnelle se déploie dans plusieurs endroits de Corse, avec les prochaines escales fixées au 7 décembre au stade Armand Cesari de Furiani, le 12 décembre au Chjosu Vignarella de Vicu, et le 14 décembre au Cyber Café Hébergement CFA Aiacciu.