Reconversion professionnelle : "En Corse, l’une des motivations, c’est la quête du sens de ce que l’on fait"

Les étapes à suivre

Une fois trouvé , il est judicieux de faire un point sur vos qualifications. Le Une fois trouvé , il est judicieux de faire un point sur vos qualifications. Le Conseil en évolution professionnelle est accessible à tous les actifs, quel que soit leur statut, mais aussi aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement public, gratuit et ouvert à tous. Il permet d’accéder à une information personnalisée sur l’emploi, la formation, les financements disponibles.

Un autre dispositif, le bilan de compétences , vous permettra de savoir où vous en êtes et surtout de vous poser les bonnes questions : est-ce votre entreprise actuelle qui ne vous convient plus, ou avez-vous vraiment envie de changer de métier ? Éligible au compte personnel de formation (CPF), il doit être obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l’entreprise. Plusieurs acteurs, privés comme publics, proposent des bilans de compétences. Transitions pro ou encore Pôle emploi en font partie.

Une fois ce bilan réalisé, vous aurez besoin d’un accompagnement pour concrétiser votre projet professionnel et notamment trouver et financer la formation.



Des acteurs locaux très engagés

Tour au long de la semaine à l'occasion de ce 1er salon de l’évolution et de la reconversion professionnelle les visiteurs ont eu la possibilité de rencontrer les experts de Transitions PRO Corsica (ex Fongecif Corsica), acteur majeur de la formation professionnelle insulaire qui finance les projets de transitions professionnelle des salariés en reconversion, les conseillers en évolution professionnelle CEP d'Anthea RH, de l'APEC, de Cap Emploi, de la Mission Locale, du Pôle Emploi, mais aussi les accompagnateurs à la création d’entreprise tels que la CCI la Chambre des métiers, la boutique de gestion, et des conseillers Opérateurs de Compétences -OPCO. Ces organismes restent évidement à disposition de tous les candidats qui souhaitent des informations sur les démarches à suivre pour bien préparer son virage.

C'est la quête de sens qui joue aujourd'hui un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’un projet de création d’entreprise, d’évolution ou de reconversion professionnelle. "Parmi le nombre grandissant de personnes tentées par la reconversion professionnelle, de plus en plus candidats avancent comme principal argument le manque de sens au travail." explique Marie-Ange Angeli-Caviglioli, responsable du pôle expertise de Transitions Pro Corsica.Les confinements, les mesures de chômage partiel et le coup d’arrêt porté à certains secteurs d’activité à cause du Covid ont donné des envies de changer de cadre professionnel à beaucoup de monde et les acteurs insulaires de la formation et de la reconversion s'accordent à dire que "la quête du sens de ce que l’on fait, au travail constitue aujourd'hui en Corse une réelle motivation" indépendamment que ces candidats agissent de leur propre gré ou soient poussés par certaines circonstances de la vie professionnelle ou personnelle. "Pour eux, envisager un changement professionnel majeur est la solution pour être plus heureuses et redonner su sens à leurs vies. Et nous on est là pour accompagner ce changement." continue Marie-Ange Angeli-Caviglioli.Il existe un panel assez large d’organismes et d’associations pour accompagner les personnes qui cherchent à changer d’orientation pour faire un autre métier et les candidats au changement se sentent souvent isolés dans ce processus. Quitter son emploi peut faire peur, de même que se réorienter et trouver un emploi dans un univers encore inconnu. C’est pourquoi, rencontrer et travailler avec des professionnels de la reconversion est primordial. Et c'est dans cet esprit que Transitions PRO Corsica s’est associé à différents autres acteurs régionaux pour organiser le 1er salon de l’évolution et de la reconversion professionnelle qui a eu lieu du 14 au 18 novembre dans plusieurs villes de Corse. L'occasion de rencontrer dans un seul des spécialistes des questions professionnelles capables d'orienter le public pour les sujets de financements, la recherche de formation, de VAE, de reconversion jusqu'à la sécurisation du projet professionnel.