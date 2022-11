Reconversion professionnelle en Corse : un salon pour bien préparer son virage

Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Après des années passées dans la même entreprise ou le même secteur d'activité, de nombreux salariés ou indépendants se lancent dans une reconversion professionnelle.



En cause, notamment, la la crise sanitaire et économique liée Covid-19 qui a parfois accentué la souffrance au travail. Aujourd’hui, un créateur d’entreprise artisanale sur trois vient d’un autre secteur. En 2021, un créateur sur dix était un ancien cadre, soit deux fois plus qu’avant la crise sanitaire. D’autres chiffres confortent cette mutation. 1 français sur 2 envisage, effectue ou a déjà réalisé une conversion. 62% des travailleurs du transport, du commerce, de l’hébergement ou encore de la restauration pensent également à se reconvertir.





Un premier salon corse

Pour accompagner ces projets et ces changements, le 1er salon régional de l’évolution et de la reconversion professionnelle a été lancé du 7 au 18 novembre par Transitions PRO Corsica qui s’est associé avec de nombreux acteurs régionaux de l’accompagnement et de la formation professionnelle. Pour sa toute première édition, cette manifestation se veut l'événement emploi des tous ceux qui souhaitent se lancer dans une formation, changer de poste ou radicalement changer de métier.

Le salon s'adresse à tous les profils, niveaux de compétence, qualification et expérience et propose d'accompagner tout le monde dans son projet. Sa finalité est d’informer le public, qu’il soit dans un projet de reconversion choisi ou subi (suite à licenciement, inaptitude), sur tous les aspects de cette thématique et répondre aux nombreuses questions qu’il se pose.



Un jour un territoire

Après une première semaine pendant laquelle a eu lieu un salon virtuel, ce forum se transforme en présentiel. Du 14 au 18 novembre les mêmes partenaires et thématiques, seront présents à Ajaccio, Ile Rousse, Bastia, Furiani, Corte, Porto Vecchio et Propriano à différentes heures de la journée pour accueillir ce public porteur d’un projet de reconversion bien avancé ou au contraire au simple stade de la réflexion.



Ambitieux dans son format, complémentaire dans ses contenus, le 1er salon en corse de l’évolution et de la reconversion professionnelle offre ainsi à ses visiteurs la possibilité de rencontrer dans un même espace, un même lieu, les experts que sont Transitions PRO Corsica (ex Fongecif Corsica), acteur majeur de la formation professionnelle insulaire qui finance les projets de transitions professionnelle des salariés en reconversion, les conseillers en évolution professionnelle - CEP : Anthea RH, APEC, Cap Emploi, la Mission Locale, le Pôle Emploi, mais aussi les accompagnateurs à la création d’entreprise tels que la CCI la Chambre des métiers, la boutique de gestion, et des conseillers Opérateurs de Compétences -OPCO.