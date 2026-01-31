Un programme pour sensibiliser les élèves à la protection du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate

Sensibiliser les élèves du CP au CM2 à la préservation des espaces du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate : c’est l’objectif du programme porté par le CPIE A Rinascita, lauréat de l’appel à projets mis en place par le Parc marin. Un dispositif implanté il y a trois ans et qui vise à soutenir la mise en œuvre « de programmations pédagogiques en lien avec l’Éducation nationale et les équipes enseignantes » afin de « sensibiliser la majeure partie des élèves du Cap Corse et de l’Agriate à la préservation de la biodiversité marine » et « mieux faire connaître le parc marin par l’intermédiaire d’actions concrètes ».





À travers son projet, le CPIE A Rinascita souhaitait avant tout « faire comprendre le périmètre du parc marin, ses missions et les espèces emblématiques qui sont à l'intérieur aux élèves, afin de les émerveiller et qu'ils puissent les préserver à l'avenir ». L’objectif était également de « varier les approches pédagogiques auprès des élèves ». « Au lieu de faire une simple intervention en classe, on voulait avoir une action pédagogique qui touche les élèves et qui soit différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir », explique Alicia Barbarin, coordinatrice du pôle éducation au sein du CPIE A Rinascita. « L’idée, c’était plutôt de mêler l’art à l’éducation et à l’environnement au sein des classes. »





Le CPIE A Rinascita a ainsi développé son programme pédagogique en deux parties, avec une première branche consacrée à l’intervention dans 32 classes du CP au CM2. « On est intervenus dans les 12 écoles du périmètre du parc marin avec un escape game pour varier l’approche pédagogique », détaille Alicia Barbarin. « C’était l’histoire d’un bateau scientifique qui s'était échoué, et ils avaient des énigmes à résoudre pour leur permettre d'en apprendre plus sur le périmètre, les missions du parc marin, et quelques espèces emblématiques comme le balbuzard pêcheur, l'ange de mer ou la posidonie. À la fin, ils ont découvert l'animal mystère qui peuple les eaux de la mer Méditerranée : la tortue caouanne. »





Une pièce de théâtre autour de la tortue caouanne





Pour compléter son projet, le CPIE A Rinascita s’est rapproché de la Compagnie 1er acte afin de mettre en place un spectacle, considéré comme « l’aboutissement de nos interventions en classe ». « C’est l’histoire de Caouanne qui part avec ses amis à la fête du parc marin qui célèbre ses 10 ans, mais elle a perdu sa carapace. L’idée de la pièce de théâtre, c'est d'essayer de retrouver le voleur de la carapace de Caouanne », souligne la coordinatrice du pôle éducation au sein du CPIE A Rinascita. « Tout au long du spectacle qui mêle art visuel, cirque, etc., les enfants redécouvrent les espèces emblématiques dont on a parlé en classe par le biais d'une pièce de théâtre. »



Après une résidence à l’école de Miomo au milieu du mois de janvier pour finaliser l’écriture du spectacle, les 12 écoles du périmètre du parc marin ont commencé à jouer, tour à tour, la pièce de théâtre. Un spectacle uniquement ouvert aux écoles participantes au programme pédagogique, mais qui permet « d’assurer une continuité avec ce qu’ils ont découvert en classe pour le réaborder sous le biais plutôt artistique ». « On a prévu sept représentations qui regroupent les écoles les plus proches pour avoir des effectifs sur les pièces de théâtre d’environ 40 personnes », précise Alicia Barbarin. Mais ce vendredi, ce sont près de 200 enfants des écoles de Saint-Florent, Patrimonio et Santo-Pietro-di-Tenda qui se sont réunis pour présenter leur pièce de théâtre.

