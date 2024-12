"Un moment hors du temps", Stéphane Sbraggia marque sa fierté d’avoir accueilli le Pape François à Ajaccio

« Un évènement hors norme qui a été traité parfaitement ». Au lendemain de la visite historique du Pape François à Ajaccio, alors que la cité impériale a vécu un moment hors du temps, difficile de redescendre sur terre pour Stéphane Sbraggia. « On est encore sur un nuage mais on est heureux d’avoir rendu les gens heureux », souffle-t-il en tirant un premier bilan : « En tant que maire, j’ai vécu une journée que j’attendais comme historique. C’était beaucoup d’émotions, et une fierté d’abord parce que les choses se sont déroulées idéalement. Un sentiment de soulagement aussi, parce que l’évènement est réussi. En termes d’organisation, je crois en effet que de l’avis de tout le monde cela a été perçu comme quelque chose de réussi ».



Le maire d’Ajaccio en est persuadé, sa ville, et plus largement la Corse entière ont vécu « un moment de communion populaire » qui marquera à jamais l’histoire de l’île. « Cela était visible sur le visage de beaucoup de gens. J’ai vu beaucoup d’émotion en me promenant dans les rues, des gens qui étaient heureux, qui avaient les larmes aux yeux. Le Pape était content aussi. En tant que maire j’ai bien conscience du privilège que j’ai vécu, et en tant qu’homme voir autant de gens heureux cela me donne de l’énergie. On est fatigué de ces dernières semaines, mais en même temps on est en pleine forme », sourit-il en marquant sa fierté d’avoir vu sa commune se montrer à la hauteur de l’organisation de cet évènement. « Je pense à tous ceux qui ont travaillé autour de moi qui se sont donnés à fond avec une seule envie faire plaisir et réussir cet évènement. Mes adjoints, au premier rang desquels Alexandre Farina, les directeurs et agents de la ville et tant d’autres. J’ai vu les agents de la ville heureux de poser la composition florale à la Madunnuccia et à l’entrée de l’hôtel de ville. Tout le monde avait envie de contribuer à donner une part de soi pour que ce soit beau », s’émerveille-t-il.



« Cette générosité, cette passion et cette ferveur ont fait que nous avons réussi à faire cet évènement en quatre semaines parce qu’il n’y avait que l’énergie positive autour de nous », ajoute-t-il en saluant également la collaboration renforcée avec les services de l’État, l’Église de Corse, la Collectivité de Corse et tant d’autres sans laquelle rien n’aurait été possible. « On a eu vraiment envie de tous bien faire, chacun dans sa partition et l’orchestre était parfait. C’est une aventure humaine dont on se souviendra toute notre vie », assure-t-il. « Ce qui s’est passé hier n’a pas de prix. Ces images resteront gravées dans nos mémoires. Et puis cet apaisement ! Il y avait 2200 forces de l’ordre et pas un n’a eu à intervenir. Il ne s’est rien passé. Les gens sortaient aux fenêtres, partout il n’y avait que des sourires, que des visages sereins », se félicite-t-il en saluant la bonne attitude au bon moment de la population. « Nous n’avons d’ailleurs dû enlever que 40 voitures, dont un peu plus de la moitié était des épaves du fait des interdictions de stationnement. Il y avait juste besoin de bien informer les gens et ils ont joué le jeu », appuie-t-il encore en concluant : « L’intelligence collective, quand il y a du cœur, ça marche ».