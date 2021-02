Un membre de la bande ajaccienne du "Petit Bar" se suicide en prison

Stéphane Raybier, considéré par la justice comme un pilier du clan ajaccien du "Petit Bar", s'est pendu ce dimanche 14 février dans sa cellule au centre pénitentiaire de Toulon -La Farlède.Contactées, des sources de gendarmerie confirment l'information donnée par nos confrères de Via Stella, ce lundi.Pour rappel, l'homme qui s'est donné la mort avait été interpellé le 10 janvier dernier après une vaste opération de la JIRS de Marseille et de la brigade de recherche de la gendarmerie à Ajaccio. Il avait été mis en examen pour "non-justification de ressources", "blanchiment aggravé" et "association de malfaiteurs" le 15 janvier dernier, puis placé en détention provisoire.