Un marché de producteurs et artisans locaux voit le jour à Lozari

Gilbert Barrachina, président de l'Association des commerçants et des artisans de l'Ile-Rousse (Acair), a eu l'idée de créer ce marché suite à la crise liée au Covid-19 car les producteurs ont vu les foires auxquelles ils devaient assister annulées.

La mairie de Belgodère leur a alors prêté la place de Lozari afin de mettre en place le marché. Pour l'instant, dix producteurs et artisans se sont inscrits auprès de l'Acair et alternent leurs jours de présence. Des biscuits, de la charcuterie, des confitures, des pâtes fraîches ou encore des objets de décorations sont mis en vente. Le marché se tiendra jusqu'à la fin du mois d'août. Les commerçants souhaitant participer peuvent toujours s'inscrire auprès de l'Acair.