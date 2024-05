Une journée historique au stade Santos Manfredi de Corte : 400 élèves ont célébré le passage de la flamme olympique en Corse

Les premiers à prendre place étaient les enfants des écoles du centre Corse, rejoints ensuite par les élèves des écoles de Sandreschi et des Purette. Tous étaient habillés de casquettes aux couleurs des anneaux olympiques, offertes par la municipalité et son maire, le Dr Xavier Poli, en signe de soutien et de souvenir de cette journée historique. Comme le souligne un élève : "C'était vraiment génial de porter cette casquette spéciale pour l'occasion, ça restera un souvenir incroyable !"

Jean-Philippe Agresti, recteur de l’Académie de Corse, a exprimé la fierté de voir la mobilisation de toute une génération autour des valeurs olympiques : "Depuis l’obtention des Jeux Olympiques, l’Académie de Corse s’est engagée à promouvoir la pratique sportive et les valeurs portées par les Jeux. Aujourd’hui, nous célébrons le fruit de ce travail avec plus de 650 enfants réunis pour une journée exceptionnelle."

L'ambiance festive a atteint son apogée lorsque la flamme olympique est arrivée sur le stade, saluée par des cris de joie. José Acquaviva, le premier porteur, a parcouru le terrain sous les applaudissements nourris de la foule. En quittant le stade, les enfants ont rejoint leurs enseignants pour former les 5 anneaux du drapeau olympique, un moment émouvant qui a suscité l'admiration de tous.