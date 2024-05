Attaque d'un fourgon dans l'Eure : journée prisons mortes en Corse

Opération « prison morte »



Depuis le début de la journée, la maison d’arrêt de Borgo, le centre pénitentiaire de Casabianda, et la maison d’arrêt d’Ajaccio sont « complètement bloqués ». Ainsi, les parloirs ont été annulés, aucune entrée n'est possible, et à l’intérieur, le strict minimum est fait : promenades, repas et service médical. « C’est vraiment une journée ‘prison morte’ » assure-t-il.

Du côté du personnel, aucune relève ne peut rejoindre son poste. Raphaël Barralini précise que « c’est le service de nuit qui assure la continuité du service de la journée. Ils sont restés à l’intérieur. Le personnel de journée qui devait rentrer ce matin n’est pas rentré. Nous les avons bloqués. »

De son côté, Maxime Coustié, représentant du FAP corse (Fédération des Acteurs de la Prévention), fait état d’un « choc », également pour certains détenus. « Hier, j’étais en détention, et [les détenus] étaient aussi étonnés de la tournure que ça a pu prendre. D’avoir un tel commando pour libérer quelqu’un », rapporte-t-il.