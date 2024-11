Un maillot au cœur du territoire pour Portivechju Rugby

À l’aube de la saison de Régionale 1, le club de rugby de Porto-Vecchio a changé de nom, passant d'Isula XV à Portivechju Rugby. Ce nouveau nom s'accompagne d'une identité renforcée, portée par l'équipe dirigeante autour de son président, Freddy Giovannoni, qui souhaite ancrer davantage le club au sein du Grand Sud de la Corse. Dimanche dernier, lors de la rencontre face au leader Digne, les joueurs ont dévoilé un maillot inédit, portant les noms de nombreuses localités du territoire, de Conca à Olmetu en passant par Bonifacio, le Sartenais et l’Alta-Rocca.



Une nouvelle identité en phase avec le territoire

Plus qu’un simple changement de sigle, Portivechju Rugby a voulu marquer une transition vers une identité profondément enracinée dans le Grand Sud. La démarche initiée par la nouvelle équipe dirigeante vise à rapprocher le club des communautés locales, un lien symbolisé par le nouveau maillot. Ce dernier affiche fièrement les noms des communes environnantes, témoignant de l’attachement du club à ce territoire diversifié et emblématique.



En affichant les noms de Conca, Bonifacio, Olmetu, et bien d’autres, le club cherche à s’approprier pleinement son ancrage territorial et à engager les communautés locales autour de l’aventure de Portivechju Rugby.