Un homme tué par balles à l'Île-Rousse, un autre blessé

Dans la nuit de dimanche 6 à lundi 7 octobre, entre 1 heure et 1h30, un homme âgé de 34 ans a été abattu dans le centre-ville de l'Île-Rousse. La victime, connue des services de police et de justice, avait déjà échappé à une tentative d'assassinat en 2020 dans cette même localité.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme se trouvait à proximité de l'église de l'Immaculée Conception, boulevard Pasquini, lorsqu'il a été pris pour cible. Après la fin de la soirée à Lisula où se tenait le dernier concert de la foire, il s'est dirigé vers son véhicule. C'est à ce moment-là qu'il a été atteint par plusieurs coups de feu alors qu'il venait de s'installer dans la voiture. D'autres personnes étaient présentes dans les environs,

Un autre homme a également été blessé lors de cette fusillade.



L'enquête, ouverte du chef « d'homicide volontaire en bande organisée », a été confiée conjointement à la police judiciaire et à la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse.



Déjà condamné pour trafic de stupéfiants

La victime avait déjà été la cible d'une tentative d'homicide à la sortie d'une discothèque de l'Ile-Rousse en février 2020. Ce gérant d'une pépinière à Corbara, Massimo Ponchelet, 34 ans, était mentionné dans une note confidentielle de 2022 de la police nationale listant les 25 bandes criminelles de l'île de Beauté.

Massimo Ponchelet avait été condamné en mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Bastia pour son implication dans un trafic de stupéfiants entre Marseille et la Balagne entre mars 2015 et février 2016.

Présenté par l'accusation comme « l'organisateur » de ce trafic, il avait été condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et une partie ferme aménageable.