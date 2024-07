Un homme tué par balles à Ajaccio mercredi soir

Un homme a été tué par balles dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il rentrait chez lui dans une résidence des Sanguinaires sur son scooter. Surnommé "le Cubain" il était récemment sorti de prison, sous liberté conditionnelle. La victime a été visée par des tirs provenant d'un point surélevé, ce qui laisse penser à une embuscade. Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, indique dans un communiqué que "le pas de tir surplombait la route qui menait la victime à son domicile et ne laissait aucun doute sur la préparation de l’homicide et le fait qu’il était très vraisemblablement attendu par ses agresseurs."



Des témoins ont signalé la présence de deux individus cagoulés prenant la fuite dans un véhicule de marque Dacia. Ce véhicule a été retrouvé calciné peu de temps après, au niveau du cimetière marin.

Le magistrat du parquet de permanence s'est déplacé sur les lieux pour recueillir les premiers éléments utiles à l’enquête et pour donner ses directives d’action publique aux enquêteurs.



Une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée à Division de la criminalité organisée de la police. "Le mode opératoire de cet assassinat oriente les enquêteurs vers une action liée au grand banditisme." précise le procureur. La JIRS de Marseille a été avisée des faits.