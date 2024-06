Un homme mis en examen pour l'assassinat de Jean-François Servetto

Ce chef d'entreprise de 36 ans, a été mis en examen également pour "association de malfaiteurs" par un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille et placé en détention provisoire, a indiqué à l'AFP Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille.

Le 21 septembre 2022 Jean-François Servetto, alors âgé de 56 ans, avait été atteint par une balle en plein thorax, en fermant les volets de son domicile, situé dans un hameau de la commune de Poggio-Mezzana (Haute-Corse), selon une source proche de l’enquête.

Jean-François Servetto avait déjà échappé à une tentative d'assassinat le 1er février 2021 en Haute-Corse, sept ans après avoir survécu à une première fusillade le 3 juillet 2013.

Trois hommes avaient alors été tués par un commando de tueurs lors de ce guet-apens sur une petite route de montagne près de Silvareccio.

Les assaillants avaient pu s'enfuir, mais les gendarmes avaient découvert à bord du véhicule utilitaire des victimes, qui avait fait une chute dans un ravin, des armes de poing et des munitions, des gilets pare-balles, des cagoules et des gants.

L'unique survivant du règlement de comptes, Jean-François Servetto, qui se trouvait à bord du véhicule visé et avait été grièvement blessé, avait été condamné en mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bastia à six ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs assassinats dans cette affaire.



En janvier 2021, il avait également été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et placé sous contrôle judiciaire, soupçonné d'avoir participé à la préparation d'un assassinat dans la région de Cargèse.