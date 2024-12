Un grand concert au Casone en attendant le pape François

Ils seront tous là, ou presque, certains étant retenus par des obligations professionnelles ou des engagements pris de longue date. Ce dimanche 15 décembre, ce sont 150 artistes, venus des quatre coins de l’île, qui chanteront à l’occasion de la venue du pape François à Ajaccio. Un événement rendu possible grâce à l’organisation de Régis Gomez, chanteur et musicien du groupe I Chjami Aghjalesi. “J’ai été contacté par l’abbé Frédéric Constant quelques jours avant l’annonce officielle de la venue du pape en Corse. Il m’a demandé si je pouvais inviter les artistes que je connais à venir chanter lors du concert organisé pendant cette visite”, explique celui qui a l’habitude d’organiser des événements, puisqu’il est en charge du concert annuel des Restos du Cœur en Corse.



Rapidement, les artistes qu’il contacte “répondent favorablement”. Il faut maintenant organiser le concert, qui se déroulera dimanche après-midi au Casone. “Je leur ai demandé de m’envoyer le titre de leur répertoire qu’ils souhaitent interpréter. Avec cette liste, j’ai défini un ordre de passage.” Et qui dit concert exceptionnel dit grande organisation : “Deux scènes vont être montées au Casone pour que ce soit le plus fluide possible. Lorsque l’une de ces deux scènes sera occupée, l’autre sera en train de se mettre en place. Quant aux artistes, pour des questions de sécurité, on a dû bloquer le nombre de participants. Par exemple, les groupes ne pourront envoyer que sept chanteurs maximum.”



Quand on lui parle des artistes qui seront présents dimanche, Régis Gomez lance qu’il “préfère garder la surprise”. “Je suis surtout très fier que l’abbé Frédéric Constant ait pensé à moi pour aider à la construction de ce moment. Mais c’est surtout une grande fierté de mettre les miens en valeur, de montrer les acteurs de la vie quotidienne en Corse.” Comme il l’a dit à ses amis chanteurs, “ce sera court mais très symbolique”. “On va offrir ce chant aux fidèles, mais je suis sûr que nous allons aussi beaucoup recevoir, car on devient, le temps d’une journée, le centre du monde.”