Un enfant de 4 ans évacué d’un ferry Corsica Ferries après un début de noyade

L'incident s'est produit alors que le navire se trouvait à plus de 5 kilomètres des côtes, au niveau d'Alistro, remontant vers le nord de l'île.

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) a immédiatement sollicité l'intervention de l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2B, pour secourir l'enfant. Le jeune garçon a rapidement été pris en charge par les sauveteurs aquatiques héliportés, qui ont été engagés en urgence pour cette mission.

L'enfant, médicalisé sur place, a ensuite été héliporté avec sa maman vers le centre hospitalier de Bastia. L'extraction a été réalisée sans arrêt cardiaque respiratoire (CAR) de l’enfant, en utilisant la valise Rescue Child, ses jours ne seraient donc plus en danger