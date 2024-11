Un couple d’entrepreneurs corses reçoit la médaille d’argent de la Société d’Encouragement au Progrès

Quel est le point commun entre le Prince Albert de Monaco, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, et un couple d’entrepreneurs corses ? Ils ont tous été honorés le 16 octobre dernier au Palais du Luxembourg par la Société d’Encouragement au Progrès (SEP). Une distinction à laquelle Olivier Demongeot et Delphine Guéritée, les créateurs de CSC ScentSeas - une société de cosmétiques qu’ils ont créée en 2007 et qui s’articule entre un laboratoire de fabrication sur Bastia et une exploitation agricole à Albertacce - ne s’attendaient pas.



Inventée en 1908 par les frères Lumières et d’autres grands entrepreneurs du début du XXème siècle, la SEP se veut en effet être une sorte de « Prix Nobel à la française » et vient chaque année promouvoir et récompenser « les projets structurants, créant un avenir de développement pour l’humanité ». Ainsi, si l’activité des créateurs de ScentSeas leur a valu une médaille d’argent, c’est parce qu’elle entend prendre le contrepied du monde de la cosmétique traditionnelle qui dénature des matières premières et les acculture. « Nous nous sommes aperçus que les grandes marques de cosmétiques uniformisent les produits, quelles que soient leurs matières premières et les restituent sous la même forme. Du coup les territoires qui exploitent depuis longtemps ces matières premières se retrouvent complètement dépossédés et il n’y a pas de retour par rapport à l’apport culturel qu’ils ont eu sur la connaissance de ces matières », explique Olivier Demongeot qui souligne qu’avec son épouse ils s’astreignent au contraire à attacher une identité culturelle à leurs produits en rappelant par exemple par leur dénomination l’origine des matières qui les composent. « Cela permet aux gens de découvrir la grande variété de la cosmétique traditionnelle sur laquelle la cosmétique moderne est complètement basée », insiste-t-il.