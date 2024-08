Un concert nocturne à l'Église Saint-Charles à Bastia : une soirée en musique avec le Quatuor Corde E Anima

Ce jeudi 8 août à 20h30, l’église St Charles accueillera une rencontre musicale exceptionnelle organisée par l’association Citadell’Anima en collaboration avec la confrérie Saint-Charles. Le quatuor Corde E Anima promet une soirée enchanteresse avec un programme éclectique comprenant des œuvres de Mozart, Cole Porter, Borodine, et même des Beatles.

déclare Antonin Le Faure, altiste du quatuor. Ce cadre intimiste et l’ambiance à la lueur des bougies créeront une atmosphère propice à la contemplation et à l’écoute attentive.

Le programme de la soirée est une véritable invitation au voyage musical, traversant les époques et les genres. Aux côtés des grands classiques comme "La Petite Musique de Nuit" de Mozart, le public pourra découvrir des œuvres moins connues mais tout aussi captivantes.

"Outre le grand répertoire qui comprend le très étoilé 'Nocturne' d’Igor Borodine, ces jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Paris veulent faire découvrir à leur auditoire des œuvres moins connues en suivant le fil rouge de la nuit".

"Nous souhaitons transmettre notre plaisir de jouer ce superbe tube de la musique classique dans le cadre magnifique de l’église St Charles et à la bougie !",précise AnaLe quatuor ne se limite pas au répertoire classique. Des incursions dans le jazz avec Cole Porter et Glenn Miller, ainsi que des chansons emblématiques des Beatles, promettent de surprendre et de ravir les auditeurs. Le programme inclut également une création de l'ajaccien Ugo Calia, intitulée "Pour les Oiseaux".

Après leur performance à l'église St Charles, le quatuor Corde E Anima poursuivra sa tournée en Corse. Le 9 août, ils joueront à Ersa, dans l'église Sainte Marie, suivi d'un concert le 11 août à Canari, dans l'église Santa Maria Assunta, et enfin le 12 août à Nonza, dans l'église Sainte Julie.