Un choc frontal fait deux blessés légers à Soveria

V.L. le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:52

Un choc frontal entre deux véhicules, une voiture et un 4x4 des pompiers, a eu lieu mardi 22 novembre vers 8 h 30 sur la commune de Soveria. Une perte de contrôle de l’un des deux véhicules serait la raison de ce choc. Heureusement, les deux conducteurs, deux femmes de 24 et 29 ans, dont une pompier volontaire, n’ont été que légèrement blessées. Elles ont tout de même été pris en charge par les pompiers de Corte et transportées aux hôpitaux de Bastia et Corte pour des examens complémentaires.