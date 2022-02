Un chèque de 9 000 euros pour l'hôpital de Calvi-Balagne

Pendant tout le mois de décembre, les commerçants calvais, membres de l'Union commerciale calvaise, mais également tous les autres acteurs économiques la ville, non adhérents mais volontaires, ont installé dans leurs commerces une boîte où chaque client pouvait y déposer un don au profit de l'hôpital de Calvi-Balagne. 9 000 euros ont été récoltés dans les jolies boîtes, généreusement offertes par la conserverie de Casatorra.



"Je voulais remercier tous les adhérents, hôteliers, restaurateurs et entreprises locales, sensibles à notre cause, ainsi que les clients qui se sont sentis concernés" indique Maguy Brandaloni, présidente de l'association UCC présente ce mardi aux cotés d'autres commerçants lors de la remise du cheque à la directrice du centre hospitalier de Calvi Balagne. "À cause de la crise sanitaire, nous n'avions pas eu l'occasion d'organiser des actions. Cette année, nous avons compris que notre hôpital était vraiment essentiel pour notre région. Nous avons donc décidé d'organiser un geste en soutien à notre établissement" a ajouté la présidente.



"On ne peut que remercier l'UCC pour cette somme rondelette. C'est vrai que par les temps qui courent, les actions, les financements et apports d'argent sont les bienvenus pour la structure" souligne la directrice du centre hospitalier qui a notamment pour projet de changer une partie des 20 lits du service de l'unité de soins longue durée. " Ces 9000 € pourront contribuer largement à cet achat. À l'hôpital de Calvi nous avons cette chance et cette particularité de souvent bénéficier de dons, grâce à la mobilisation de la population de Balagne. Et c'est vrai que nous avons vu cette belle solidarité durant le premier confinement. Une solidarité n'a jamais failli et se matérialise chaque fois un peu plus"





La manifestation qui pourrait être renouvelée en fin d'année, à la même période.