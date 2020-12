Un chèque de 24 000 euros de la Corsica Linea à la Marie-Do

« Chacun peut et chacun doit s’investir », c’est le leitmotiv de Catherine Riera, présidente de la Marie-Do. Une vision pleinement partagée par le directeur de la Corsica Linea Pierre-Antoine Villanova : comme chaque année depuis 2016, la compagnie remet un chèque à l’association de lutte contre le cancer, fruit des dons réalisés par les clients lors de leur réservation en ligne. Un montant collecté qui est ensuite doublé par la compagnie, pour arriver cette année à un total de 24 000 euros. « Les passagers ont réussi à récolter 105 000 euros sur les quatre ans » précise Pierre-Antoine Villanova.



Une somme qui permettra à la Marie-Do de maintenir l’ensemble de ses dispositifs, malgré un contexte difficile : « Il y a le fonds de secours aux malades, 120 000 euros cette année contre 172 000 l’année précédente, les soins de support dans les hôpitaux, pour apporter confort physique et psychologique aux patients, à hauteur de 35 000 euros, le programme de recherche à Marseille, 20 000 euros par an et la prise en charge des patients éligibles aux essais cliniques » détaille Catherine Riera. Un travail colossal pour cette association uniquement constituée de bénévoles.



« Ce partenariat, cela cadre avec nos valeurs » indique Pierre-Antoine Villanova. « Solidarité, don de soi, créativité, c’est l’esprit qu’on essaie d’impulser » renchérit Catherine Riera. Et pour eux, il ne s’agit « pas seulement d’un chèque » mais d'un véritable engagement sur le fond. Et sur le long terme, car le partenariat a vocation à se poursuivre : il est d'ores et déjà prévu qu'il se renouvelle en 2021 et 2022.