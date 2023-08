Un carnet de deuil sur Corse Net Infos

Corse Net Infos inaugure son "Carnet de Deuil", une rubrique qui rendra hommage chaque jour à ceux qui nous ont quittés.





Ce carnet sera un espace dédié aux annonces nécrologiques, accompagnées de photos et de témoignages, permettant à chacun de se remémorer avec respect et émotion les vies qui ont marqué notre île.





Nous comprenons l'importance de ce moment difficile, c'est pourquoi nous avons à cœur de simplifier le processus. Avec des tarifs abordables*, des délais réduits et une flexibilité accrue dans la rédaction, nous nous efforcerons de soulager au mieux cette période de deuil.



Notre objectif est de créer un espace de recueillement et de partage, où les familles et les amis pourront rendre hommage à leurs proches disparus et où la communauté pourra exprimer son soutien et ses condoléances.

Cette rubrique se veut respectueuse, sensible et inclusive, reflétant la diversité des vies qui ont contribué à façonner notre île.

Cette rubrique est, tout simplement, la vôtre.



L'équipe de Corse Net Infos