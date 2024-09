Un bilan satisfaisant pour la 36e édition du Rallye National de Corte Centre-Corse

Ce premier rallye après la trêve estivale a été un succès, malgré un incident samedi soir avec l’annulation de la dernière spéciale de la journée. La cause : une trop grande affluence de spectateurs à quelques centaines de mètres de l’arrivée à Ponte à Castirla. François Campana reconnaît que ce problème est récurrent : « Depuis quelques années, je suis chargé de valider les spéciales sur l’épreuve de Corte. J’essaie d’expliquer aux spectateurs que s’ils se placent au milieu d’une trajectoire, la spéciale ne pourra pas démarrer. Mais il devient de plus en plus difficile de leur faire comprendre le danger. Les gens ne semblent pas conscients du risque lorsqu’ils se mettent derrière les rubalises rouges. L’organisateur doit être strict. Nous ne pouvons pas laisser les voitures de course rouler si les spectateurs se trouvent sur la trajectoire. »



L’annulation de la spéciale de samedi soir s’est imposée lorsque le premier pilote a exprimé ses craintes : « J’ai eu peur. Si je rate le freinage, je tue une vingtaine de personnes », a-t-il rapporté. Le directeur de course a donc pris la décision, difficile mais nécessaire, d’annuler la spéciale.



Le rallye a également évolué cette année en supprimant la soirée du vendredi et les spéciales de nuit. « Nous avons fait le bon choix, avec une vingtaine d’inscriptions supplémentaires par rapport à l’an dernier. Un jour de rallye et une nuit supplémentaire à l’hôtel et au restaurant représentent un coût important pour les pilotes. Le timing de cette année a été beaucoup plus apprécié », précise François Campana. « Il y a beaucoup de rallyes en Corse, et réduire la durée de l’événement aide les jeunes pilotes qui veulent concourir, tout en allégeant la pression financière. »



En termes d’organisation, cette épreuve peut compter sur l’engagement de près de 100 officiels, commissaires et directeurs de course, tous bénévoles. « En échange, nous prenons en charge leur hébergement et leur restauration », ajoute François Campana. « Il ne faut pas oublier non plus tout le soutien que nous recevons pour assurer la sécurité de l’événement. »