Un an après sa création, Spérienzha construit des ponts entre la Corse, la Bretagne et le Pays Basque

Valoriser trois territoires aux fortes identités. Telle est l’idée derrière Spérienzha, une structure créée par Jérémy Guerni il y a un an. Originaire de L'Île-Rousse, il s’est associé à Maud Sevellec pour “créer des synergies entre trois régions : la Corse, la Bretagne et le Pays Basque”. “L’idée est de montrer la richesse culturelle et linguistique de ces territoires, et de développer l’économie.” L’une de leurs premières réalisations : l’organisation d’un voyage pédagogique entre la Bretagne et la Corse. “Des étudiants de Brest, en fin de cursus de leur Master 2, sont venus passer une semaine en Balagne en immersion au sein de la rédaction de Télé Paese. En plus de cette immersion en entreprise, ils ont pu s’imprégner de la culture locale, en allant à la rencontre d’artisans dans les villages de Balagne.” Un premier test très concluant. “Ça a été une grande réussite. Certains étudiants aimeraient revenir en Corse plus longtemps pour acquérir plus d’expérience. Ce voyage a permis de faire un vrai pont pédagogique entre les régions, et de montrer un modèle de réussite au sein des territoires.”





Autre initiative de la structure : la création du podcast Ker Herria Paese. “Ce sont trois mots en trois langues différentes, mais qui signifient tous la même chose, ‘le pays’. L’idée était de sortir du modèle économique du tourisme de masse, et de donner la parole à des personnalités qui font vivre ces territoires toute l’année.” Sportifs de haut niveau, chefs d’entreprise, influenceurs : autant d’invités qui permettent de “casser la carte postale” que représentent ces régions. “Pour l’instant, nous en sommes au 8e épisode. Le 9e va bientôt sortir”, explique Jérémy Guerni. “Le podcast permet de mettre en valeur des profils variés, de trois territoires différents, mais qui finalement se ressemblent en de nombreux points.”