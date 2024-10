Un accident de la route fait un mort et trois blessés à Poggio-di-Venaco

Un accident entre deux voitures s'est produit ce mercredi, en milieu d'après-midi, sur l' sur la RT 50, à Poggio-di-Venaco. Le choc a été particulièrement violent, nécessitant l'intervention des secours pour désincarcérer le conducteur de l'un des véhicules. La victime, un septuagénaire, souffrant de multiples traumatismes, a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital, selon le Service d'incendie et de secours de Haute-Corse.



Trois ambulances et un véhicule des pompiers de Corte ont été mobilisés sur les lieux de l'accident. Les trois passagers du second véhicule, légèrement blessés, ont été pris en charge par les équipes de secours.



La RT 50 a été fermée à la circulation pendant environ deux heures afin de permettre l'intervention des secours et l'évacuation des véhicules accidentés.