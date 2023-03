Un Sporting conquérant à Paris

Stade de Charléty, Paris FC : 0SC Bastia : 1 (0-0)

But Bastia : Magri (66e)

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Avertissements : Chergui (56e) au PFC; Kaibouë (84e)au SC Bastia







Paris FC

Demarconnay, Lefort, Kanté, Maçon, Kebbal, Mandouki, Iglesias, Bernauer, Chergui puis Guilavogui (70e) , Lopez puis Chahiri (78e), Boutaïb



SC Bastia

Placide, Palun, Ndiaye, Guidi, Ducrocq, Kaibouë, Van den Kerkhof,Bonhert, Djoco, Santelli puis Vincent(61e), Magri



Le Paris FC a mis la pression d'entrée de jeu au SC Bastia mais malgré la qualité du jeu et la vivacité de ses attaquants l'équipe parisienne s'est heurtée à une défense bastiaise particulièrement hermétique devant un Placide impérial.

A l'opposé les Corses n'ont pas manqué d'opportunités de faire trembler les filets adverses mais Demarconnay a lui aussi fait ce qu'il fallait pour permettre à ses couleurs de ne pas céder face à la puissance bastiaise.

A la pause en tout cas d'un côté comme de l'autre si on pouvait se féliciter de la qualité du spectacle et de l'ambiance mise à Charléty par un millier de supporters du Sporting de Bastia, personne n'avait trouvé le chemin des filets.

Ni Lefort(13e) dont la reprise de la tête était magistralement stoppée par Placide, ni Boutaib (24e) contré par Ndiaye, ni Kebbal stoppé par Guidi (30e) pour les Parisiens. Et pas davantage Kaibouë (35e) dont la frappe sèche et tendue était stoppée en deux temps par Marconnay côté insulaire.

La pause intervenait logiquement sur ce 0-0 un peu frustrant.





La situation allait évoluer très rapidement à la reprise. Il y eut tout d'abord cette occasion parisienne de Lopez (48e). Seul au second poteau, le Parisien enroulait sa frappe qui terminait sur la transversale de Placide !

De quoi inciter les Bastiais à aller encore plus loin au niveau de leur implication dans la partie.

Et on n'allait pas être déçu. Après un premier centre-tir de Van der Kerkhof, (51e) qui frôlait les buts parisiens, Magri, lancé en profondeur par Ndiaye, prenait de vitesse la défense parisienne et s'en allait d'une frappe du gauche à ras de terre ouvrir la marque pour Bastia. (66e).

Les Corses forçaient alors la cadence obligeant Marconnay à se multiplier sur des tentatives de Vincent, ou encore Bonhert.

Mais plus rien ne devait être marqué.

Bastia, conquérant, effectuait un nouveau pas qui pourrait s'avérer décisif dans ce championnat de Ligue 2 !