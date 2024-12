“Un Natalè pè tutti i zitelli di Corsica” : l’Associu Salvezza se mobilise pour les enfants défavorisés

Depuis plusieurs semaines, l’Associu Salvezza coordonne une vaste mobilisation à travers toute la Corse, de Bastia à Bonifacio, en passant par le Fiumorbu et la Balagne. À Lumio, le collège Albert Ferracci a rejoint l’initiative, encourageant élèves et familles à participer. « Il est important de sensibiliser les plus jeunes à la solidarité et de leur faire comprendre qu’en Corse, certains enfants n’auront peut-être pas de cadeau sous le sapin cette année », ex plique Michel Baltolu, président de l’association.





Une chaîne de solidarité à l’échelle de l’île

L’opération repose sur un réseau de collecte localisé, mais aussi sur l’implication des services sociaux. Ces derniers travaillent avec l’Associu Salvezza pour identifier discrètement les familles en précarité. L’objectif est d’assurer une distribution respectueuse, adaptée aux tranches d’âge et aux besoins des enfants. « Tout est fait dans le strict anonymat, car nous tenons à préserver la dignité des familles. Recevoir un cadeau à Noël ne doit pas être une source de gêne mais un moment de joie partagée », souligne le président.



Les présents collectés sont variés : jouets, jeux de société, livres et vêtements neufs. Chaque donateur, qu’il soit un particulier ou une entreprise, contribue à la réussite de cette chaîne solidaire. L’Associu Salvezza prévoit de distribuer les cadeaux dans les jours précédant Noël, afin d’apporter un peu de chaleur et de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. « L’esprit de Noël, c’est avant tout le partage. Grâce à cette action, nous espérons rappeler à chacun que la solidarité peut transformer une fête en un moment inoubliable pour des familles dans la difficulté », conclut Michel Baltolu.



Les organisateurs invitent les Corses à poursuivre leurs dons et à s’investir dans cette belle initiative.