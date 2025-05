Ponte Novu : "O Corsu un ti scurda di a to storia"

"O Corsu un ti scurda di a to storia" proclame Ricordu di Ponte Novu qui annuellement célèbre cette date en organisant des conférence, messe, procession et veillée sur le site historique.





Cette année, le rassemblement a débuté par une conférence de Kevin Petroni, il s'est poursuivi par la traditionnelle messe en langue corse et une procession à laquelle ont pris part de nombreuses confréries et I Naziunali, puis par une Veghja Nustrale et un banquet près du pont où, quelques heures auparavant personnalités politiques corses, associations et simples particuliers avaient jeté des gerbes de fleurs dans les eaux du Golu, moments émouvants qui se sont déroulés avec I Fochi Paoli également presents "pè i 300 ani di a nascita di Pasquale Paoli incu a fiaccula in memoria di u Babbu di a Patria."