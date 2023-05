8 mai 1769 : Ponte Novu, "une bataille complètement inégalé"

La bataille de Ponte-Novu (8-9 mai 1769) est un événement majeur de l’histoire de la Corse, puisqu’en découle le rattachement de l’île au Royaume de France, après la défaite des troupes de Pascal Paoli. À ce titre, l’événement est commémoré depuis plus de 50 ans par l’association Ricordu di Ponte, qui organisera une journée spéciale, ce lundi 8 mai, comprenant conférence, messe et veillée. Il peut sembler paradoxal de célébrer un revers, mais d’après Erick Miceli, docteur en histoire moderne à l’université de Corse, « quand on commémore une défaite, un oublie ce qui nous divise. Et il y a quelque chose d’assez culturel qui fait qu’on se rassemble plus facilement dans des moments que l’on perçoit comme difficiles. »



D’un point de vue historique, si cette bataille du 8 mai 1769 est souvent citée comme le tournant de l’opposition entre Corses et Français, Erick Miceli insiste sur le fait que « les choses sont quasiment jouées depuis le mois de février 1769 ». « Quand on arrive à Ponte-Novu, ça fait déjà quelques mois que Pascal Paoli écrit de nombreuses lettres en disant qu’il y a beaucoup de déserteurs, que l’on n’arrive plus à payer les soldats… On est dans une dynamique très négative, et la bataille de Ponte-Novu a été l’éclatement au grand jour d’un État qui s’était vidé de sa dynamique profonde. »