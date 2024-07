Un 30e anniversaire "mémorable" pour le Golf de la BA 126 de Solenzara

À l'origine, le parcours compact de la BA 126 mesurait 2763 mètres. En 2014, un parcours Pitch and Putt de 1165 mètres a été créé et homologué par la Fédération Française de Golf. Unique en son genre sur l'île, ce parcours plus court permet aux joueurs de tester leur dextérité dans le jeu autour des greens.



La compétition festive s'est déroulée en deux phases pour permettre à tous les joueurs de participer sur un parcours de six trous à faire trois fois. Convivialité et sportivité étaient au rendez-vous, avec une restauration rapide le midi et un cocktail dînatoire organisé au sein de la Base Aérienne le soir. La remise des prix et le tirage au sort, avec de nombreux lots à gagner, ont été précédés par un discours du commandant de la Base, le Colonel Christophe Pamart. Le Président du Golf, M. Christian Grimaldi, a également remercié les bénévoles et les partenaires pour leur soutien inestimable.



Le succès de l'événement a reposé sur l'implication inébranlable des bénévoles et des membres du bureau du club, ainsi que sur le travail indispensable de l'équipe de jardiniers. Leur effort collectif a permis de maintenir un parcours de qualité, véritable havre de paix pour les amateurs de golf de tous niveaux, dans un cadre pittoresque.

Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 7 juillet pour la 8e édition du championnat de Corse de Pitch & Putt, organisée en collaboration avec la Ligue Corse de Golf.